NBA｜波爾兄弟首對決 三弟拿美路領黃蜂螫塘鵝 (18:44)

波爾三兄弟近年相繼登陸NBA，加上父親自創體育品牌及經常語出驚人，成為籃壇熱話。雖然二哥利安祖路早前被底特律活塞放棄，但其餘兩兄弟各自備受球隊重用。成為今屆選秀探花的三弟拿美路，今以後備身分上陣25分鐘，貢獻12分、10個籃板及9次助攻的「準三雙」，完勝是役正選上陣36分鐘，僅貢獻5分、2個籃板及3次助攻的大哥朗素，終助黃蜂擊敗塘鵝「先贏一仗」。

同日金州勇士憑「咖哩仔」史堤芬居里上陣36分鐘轟入38分，包括3分球14投9中，領軍主場以115：105反勝洛杉磯快艇。而洛杉磯湖人雖有「一眉」安東尼戴維斯賽前因微傷避戰，但仍在主場以117：115險勝芝加哥公牛，壓過同日告負的鳳凰城太陽，升上西岸榜首。

另外，繼費城76人有「咖哩仔」胞弟薛夫居里染疫後，據報達拉斯獨行俠亦有一名球員確診，他連同兩名被列為密切接觸者的球員須隔離至少7天。會方未公布染疫者名字，但消息稱3人分別為謝倫般遜、芬尼史密夫及祖殊李察遜。

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