運動攀登︱黎志偉攀300米商廈活動因強風延期　 天氣許可或下周末補辦 (22:30)

黎志偉在個人直播中表示因為近日風勢強勁，攀爬的東北面亦最頂風，攀爬挑戰不得已要延期。他指補辦一事未有定案，但自己不想再拖，「如下星期一、二，天文台預報指風勢許可的話，期望下星期六再挑戰」。他指自己再次挑戰的話，將可約6小時完成。

黎志偉於2008年贏得長洲搶包山冠軍，曾是4屆攀石亞洲賽冠軍，世界排名最高排第8，但於2011年遇上交通意外而半身癱瘓，4年前曾連同輪椅一同攀登獅子山。

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