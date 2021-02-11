運動攀登︱黎志偉攀300米商廈活動因強風延期　 天氣許可或下周末補辦 (22:30)

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉原定明日（9日）在「城市攀登300+」籌款活動，挑戰攀爬約300米高的荃灣如心廣場。惟本港風勢預計持續強勁，超出安全標準，基於安全考慮將比賽延期。他在今晚表示如天氣許可，將下周六補辦活動。
黎志偉在個人直播中表示因為近日風勢強勁，攀爬的東北面亦最頂風，攀爬挑戰不得已要延期。他指補辦一事未有定案，但自己不想再拖，「如下星期一、二，天文台預報指風勢許可的話，期望下星期六再挑戰」。他指自己再次挑戰的話，將可約6小時完成。
黎志偉於2008年贏得長洲搶包山冠軍，曾是4屆攀石亞洲賽冠軍，世界排名最高排第8，但於2011年遇上交通意外而半身癱瘓，4年前曾連同輪椅一同攀登獅子山。
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我哋基於安全考慮決定將活動延期， 收到大家的問候，突然間好空虛同埋凍🌬❄️🤔 所以我今晚9:30pm係「黎志偉」專頁度開live (嘅第一次live)...
Posted by 黎志偉 CHI WAI LAI on Friday, 8 January 2021