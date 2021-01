西甲︱西班牙錄破紀錄低溫　風雪勢阻本周球賽　施丹通過檢測領皇馬作客 (21:20)

風暴Filomena周四起吹襲伊比利亞半島,西班牙西北部城市萊昂昨錄得破全國紀錄的-35.8℃低溫。首都馬德里等地亦下雪,預計冰雪在今日抵達西班牙東北部。奧沙辛拿所處的潘普洛納,今日最高氣溫亦只得0℃,加上對皇馬一仗在當地晚上9時才開賽,勢延期至當地周日中午預計停雪之後。雨雪亦可能阻止格蘭納達對巴塞的比賽舉行。

皇馬大軍則已早一日出發,避免風雪下交通癱瘓,隨行的亦包括檢測新冠病毒檢測陰性過關的施丹。前鋒賓施馬則被法國警方正式就勒索前國家隊隊友華布拿一案起訴,將面臨審訊。

另外,西班牙盃昨完成次圈,西乙B球隊艾高恩奴爆冷淘汰西甲榜尾的侯爾斯卡,下周的32強抽中對皇馬。

其他報道:NBA︱咖喱弟後備觀戰中途始知染疫 76人負籃網後續於紐約隔離

其他報道:羽毛球︱港隊二次檢測再呈陰性 伍家朗感興奮 8印尼球手操控賽果3人終身停賽

📄 Osasuna is preparing and the lawn is being cared for with lamps that give sunlight. #rmlive



— @isaacfouto pic.twitter.com/MXA7xBDD9b

— Los Blancos Live (@blancoslive) January 8, 2021