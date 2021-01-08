西甲︱西班牙錄破紀錄低溫　風雪勢阻本周球賽　施丹通過檢測領皇馬作客 (21:20)

早前被列為密切接觸者的皇家馬德里主帥施丹，據報通過各項檢測，可領軍作客奧沙辛拿。惟西班牙本周受風雪吹襲，連同巴塞隆拿作客格蘭納達等周末多場西甲都可能延期。
風暴Filomena周四起吹襲伊比利亞半島，西班牙西北部城市萊昂昨錄得破全國紀錄的-35.8℃低溫。首都馬德里等地亦下雪，預計冰雪在今日抵達西班牙東北部。奧沙辛拿所處的潘普洛納，今日最高氣溫亦只得0℃，加上對皇馬一仗在當地晚上9時才開賽，勢延期至當地周日中午預計停雪之後。雨雪亦可能阻止格蘭納達對巴塞的比賽舉行。
皇馬大軍則已早一日出發，避免風雪下交通癱瘓，隨行的亦包括檢測新冠病毒檢測陰性過關的施丹。前鋒賓施馬則被法國警方正式就勒索前國家隊隊友華布拿一案起訴，將面臨審訊。
另外，西班牙盃昨完成次圈，西乙B球隊艾高恩奴爆冷淘汰西甲榜尾的侯爾斯卡，下周的32強抽中對皇馬。
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