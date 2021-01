NBA︱咖喱弟後備觀戰中途始知染疫 76人負籃網後續於紐約隔離 (19:07)

籃網縱有兩大主將杜蘭特及艾榮,分別曾接觸確診者需隔離及其他原因而缺陣,仍在主場仍以122:109擊敗暫開季成績最好的76人。76人得分後衛薛夫居里雖因左足踝受傷未有上陣,但今仗仍坐在板凳席觀戰,在比賽第一節時有跟隊友交談,但據美國多個傳媒報道,他在比賽中途突然收到其檢測結果呈陽性後,立即離開球場進入一個獨立的隔離房間,隨後再離開巴克萊中心場館。

薛夫居里昨日才在大勝華盛頓巫師一仗為76人正選出場,上陣36分鐘取28分,賽後訪問未戴上口罩。

由於有球員入場後才證實確診,76人全隊被迫需要連夜留在紐約隔離,並明早起開始進行接觸追蹤,尋找有否相關密切接觸者。而當時曾坐在薛夫居里身旁的76人明星中鋒安必特表示,由於他有一名3個月大的兒子,他打算自我隔離直至肯定沒受感染為止。76人能否趕及美國時間周六,重返費城主場迎戰丹佛金塊,仍需視乎球隊最新檢測結果。

