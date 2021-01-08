林建名病逝｜打造90年代東方王朝 球會撰文悼念 (16:01)

東方體育會表示，林建名一生熱愛及積極支持本地體育運動，自1983年擔任會長一職帶領東方勇奪多項錦標，提高香港足球在國際的知名度，對球會各人亦關懷備至，球會謹此向其家人致以最深切慰問。林建名近年已鮮有出席東方的公開活動，對上一次為2019年7月中，出席東方上季的季前拜神儀式。

不少球圈人士亦在社交平台貼文悼念曾身兼足總副主席的林建名。作為東方競爭對手的傑志，會長伍健亦在社交網撰文：「悼念林建名先生，球圈難得的好人」。

林建名自1983年起出任東方體育會會長至今已38年，同為鱷魚恤主席兼行政總裁的他，多年來都是東方的贊助商之一，見證球會高低起伏。東方於1992至95年屢奪錦標打造「東方王朝」，當中在1992/93年上半季更創下全勝兼零失球紀錄。但王朝之後東方成績浮沉，多次做「升降機」降班又升班，林建名在2008/09年球季後主動申請退出甲組，自降丙組作賽，至2013/14年球季才再重返頂級聯賽，之後奪得2015/16年港超冠軍及2017年首戰亞冠盃，上季則成為盃賽雙冠王。

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