西甲｜美斯偕新星柏迪領軍重返前三 里昂前鋒迪比否認季中投巴塞 (22:17)

美斯此役表現突出，除在38和62分鐘建功外，也曾兩度射門中柱及「食詐糊」1次。助攻他的18歲新星中場柏迪，則在14分鐘接應法蘭基迪莊傳球後扳平1：1。畢爾包完場前雖有蒙尼恩射入，但仍以2：3告負。巴塞全取3分後重返前三，分別落後次席皇家馬德里和少踢兩場的榜首馬德里體育會5和7分。

巴塞教練朗奴高文稱讚道：「柏迪雖年輕，卻展出球技成熟，美斯永遠表現出爭勝之心，今次更有兩球進帳，這是非常重要的。」巴塞賽前落實將23歲中場卡利斯艾蘭拿外借基達菲，而傳言來投的荷蘭隊前鋒迪比說：「我在里昂很快樂，或者今季結束前都會留隊，現在聚焦周六的聯賽好了。」

另外，馬體會今晨於西班牙盃次圈63分鐘少踢1人下，以0：1不敵哥尼拿，繼上季的利安尼沙，再被另一西乙B球隊淘汰。明年約滿的教練施蒙尼，賽後似暗示今季完結後離隊：「若我們明年仍在這裏，便會爭取好成績以作補償。」

而西乙榜首愛斯賓奴藉中國隊前鋒武磊，今晨在57分鐘取得第2個聯賽入球，助這支榜首球隊作客以2：0勝貝高斯，與次席的馬略卡同是20戰得42分。

其他報道：轉會｜英媒：羅美路與紅魔隊友道別 準備返鄉加盟小保加

其他報道：英超｜奧斯爾獲美職土超隊爭奪 阿迪達暗斥經理人言論 警告由球會決定