NBA｜綠軍熱火議罷賽不果 國會衝突下續戰 勇士咖哩仔社交網批特朗普 (18:28)

ESPN報道，「綠軍」塞爾特人作客熱火前，兩軍一度商議是否罷賽，但最終決定出戰這場常規賽，但賽前單膝下跪示意。兩軍亦發表聯合聲明寫道，提及去年槍傷黑人的白人警未被起訴，以及這次國會衝突：「2021是新一年，但有些事沒有改變。我們今晚沉重地上場，昨天有威州事件，今天有示威者受到政治領袖不同的對待。今天的示威者行為違法，卻得到鼓勵而行事，與去年的示威（Black lives matter）處理態度截然不同。」聲明亦寫道，兩支球隊決定繼續比賽，是希望為人民帶來喜悅，強調不會忘記社會不公，並續以自己的平台去發聲。

勇士控衛「咖哩仔」亦在社交網表達不滿，他轉發特朗普去年7月的Twitter帖文，對方當時呼籲國民勿闖入聯邦大樓等政府地方。咖哩仔轉發時質問道：「現在你無言了？」

聯盟未有公布明早安排，但多場賽事料會繼續舉行。而咖哩仔今早負傷上陣僅貢獻13分，勇士終在主場以101：108不敵洛杉磯快艇；塞爾特人則以107：105險勝熱火。華盛頓巫師有球星比爾取得個人新高的60分，但仍以136：141敗予76人。至於奧蘭多魔術主場以105：94挫克里夫蘭騎士，主隊控衛富斯在比賽初段重創退下火線，賽後會方證實這名2017年選秀狀元前十字韌帶斷裂，提早收咧。

其他報道：港足︱梁諾恆投中甲升班熱門浙江綠城 稱銘記球迷支持 傳轉會費2400萬

其他報道：英聯盃｜曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄 功臣史東斯:每逢大賽便興奮