港足︱梁諾恆投中甲升班熱門浙江綠城 稱銘記球迷支持 傳轉會費2400萬 (17:23)

梁諾恆去年9月首戰中甲，即在梅州客家站穩正選，上陣15場入3球，完季後曾在上月短暫返港3周與家人團聚。他跟球會簽約5年，因尚餘下4年合約，浙江能源綠城今次需付轉會費，據悉高達2000萬人民幣（約2400萬港元）。綠城早前有傳有意簽入31歲中華台北隊後衛殷亞吉，但最終選擇了梁諾恆作為隊中的「港澳台名額」。

梁諾恆早前北上完成隔離後，今午抵達杭州後，傍晚落實加盟，趕及參與新東家下周日到昆明的季前集訓，準備預計3月17日開鑼的2021年球季中甲聯賽。梁諾恆今午在社交網發文告別梅州客家，感謝球會上下信任及助他適應新環境，令他夢想成真終於有機會在內地聯賽立足，並稱會將球迷支持銘記心中。對於2000萬元轉會費，梁諾恆向本報稱不會在意身價：「自己只會繼續做好每日訓練和比賽，希望可以為球隊作最大貢獻。因為球會上下和自己都很想踢中超，首要目標一定是幫球隊衝上中超。」他亦繼已退役的港將吳偉超在2009/10年球季後，第2名港將效力綠城。

浙江能源綠城上季在中甲首階段，於梅州賽區僅次梅州客家排第2，但梅州在次階段「衝超組」僅得第5，相反綠城僅以3分之差落後長春亞泰得第2，在升降班附加賽兩回合計以2：3不敵武漢卓爾，與中超席位擦身而過；在中國足協盃16強亦以0：2不敵應屆冠軍山東魯能。

綠城今季捲土重來，在元旦日宣布邀得曾執教青島黃海3年半的西班牙籍主帥佐迪雲尼亞斯領軍，這名57歲教頭曾任西甲班霸巴塞隆拿青年軍教練。球隊日前雖有巴西籍前鋒拉菲爾馬田斯轉投葡超隊摩里倫斯，但仍被視為下季升班熱門之一。

梁諾恆中學時期曾到英國的足球學院學法3年，其後回港效力橫濱FC香港、南華、香港飛馬及富力R&F等香港頂級聯賽球隊，兩年半前在中超球會大連一方試腳失敗。他上月接受本報訪問時稱，自覺北上是代表香港足球界，成敗會影響中國球員如何評價香港足球，並期望征戰中國聯賽「不止5年」。談到會否想跟隨好友陳俊樂在中超舞台亮相，他稱「欲速則不達，寧願循序漸進。」至於前香港足球先生、富力R&F前球員伊高沙托尼正身在廣州，傳將加盟梅州客家。

其他報道：港超丨39歲「黑山伊巴」傳投傑志 亞冠歷來入球第二多

其他報道：英聯盃｜曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄 功臣史東斯:每逢大賽便興奮