英聯盃｜曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄 功臣史東斯:每逢大賽便興奮 (16:13)

曼聯的拉舒福特及曼城的根度簡，開賽初段各「食詐糊」。50分鐘，史東斯接應左路開出罰球，門前撞入打開紀錄，亦使這名26歲守將打破1162天入球荒，隊友35歲防守中場費蘭甸奴在83分鐘取得今季首個入球，協助爭取成為四連霸的曼城以2：0挫曼聯，也是自1981至84年的利物浦後，第2支連續4季闖入聯賽盃決賽的球隊；曼聯則繼上屆聯賽盃負曼城、英格蘭足總盃不敵車路士，以及歐霸受挫西維爾後，連續4次在盃賽4強出局。

史東斯自2017年11月以來再度建功，他說：「我只管努力不懈，爭取為曼城付出一切。今次證明了我的能力和可以進步。每逢遇上大戰，我就會爆發，亦令我特別想表現自己。」他又將勝利告慰日前離世的名宿哥連貝爾，並向其家人致哀：「我認為球隊今天的表現，就像是以前的他。這對我們來說是偉大的時刻，希望他正在看着我們。」

曼城領隊哥迪奧拿亦向哥連貝爾致意，他說：「我明白聯賽盃有別於歐聯，但連續4次打入決賽是不可思議的！我對麾下的質素印象很深刻。球隊的表現穩定一致，季前備戰並不正常，故此需要一些時間撥亂反正，但我認為己隊目前已返回正軌。決賽並非明日之事，但我們一定會處於最佳狀態。熱刺是頂級球隊，但我們不會去比較。」

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