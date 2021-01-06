意甲︱國米控國際邁亞密侵權首輪勝訴 勢需易名損失數百萬鎊 (20:23)

由「萬人迷」碧咸任班主的美職球隊國際邁亞密，自2018年成軍後，名稱一直被指侵犯意甲勁旅國際米蘭的商標權。意大利傳媒報道，國際米蘭在首輪訴訟獲判勝訴，意味國際邁亞密或需易名。
國際邁亞密（Club Internacional de Fútbol Miami）自2018年成軍後，名稱被指侵犯國際米蘭（Football Club Internazionale Milano）的商標權。後者就爭議向美國專利及商標局（USPTO）提出訴訟，並稱早在2014年已註冊「國際」商標。
西班牙《阿斯報》披露，國際邁亞密將提出終極上訴，若未能駁回原訟判決，將需要易名，相關費用及損失料高達數百萬鎊。國際邁亞密上季在美職東岸常規賽以第10位衝線，近期被指有意收購巴塞隆拿射手美斯，這名阿根廷隊球星據報擬在當地置業，為轉戰美職鋪路。
勝訴的國際米蘭則續為增兵綢繆，主帥干地據報有意加強球隊攻力，中超隊江蘇蘇寧射手、意大利前國腳艾達馬田斯成目標之一，有望回歸意甲。至於遭棄用的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣去向成疑，法媒報道，曾被指有意收購此子的巴黎聖日耳門變卦，只餘阿積士及狼隊仍未退出爭奪戰。
而比利時隊中場尼恩高蘭早前落實第三度外借至卡利亞里，他離隊後炮轟干地令自己成為「代罪羔羊」：「他（干地）只給了我8分鐘時間上陣，然後說我要對一切負責。只有8分鐘，我可以做什麼？這令我感到受傷害。」
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