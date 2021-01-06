羽毛球｜伍家朗復操備戰泰國賽 港隊明日接受第二次檢測 (16:18)

港隊9名球員連同教練團周日抵埗後，先接受病毒檢測，再到酒店房間隔離。即使空間有限，但男單港將伍家朗、混雙女將謝影雪等，近日上載房內體能訓練的片段，亦有在房內通道持球拍練習。苦等3天，教練與球員檢測結果全部陰性，今日獲准到球場訓練。

總教練何一鳴稱，球員獲分派3個球場訓練，全程與其他隊伍隔絕：「雖然通過了第一次檢測，但我們仍要隔離14天，其間不准與外隊接觸，亦有專車接送往返球場及酒店。」他又透露，港隊明天須接受第2次病毒檢測，防疫措施非常嚴格，對隔離泡泡安全有信心。

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日本隊的世界一哥桃田賢斗、馬來西亞隊的總教練等，因出發前確診而臨時取消行程，其他隊伍陸續抵埗，迎接下周二展開的今年首站世巡賽。賽會今日公布，全部824名已抵埗的參賽者檢測均是陰性，會執行防疫措施直至兩站世巡賽以及年終賽完結。

伍家朗在酒店房間保持訓練

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