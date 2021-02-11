NBA｜居里領勇士狂數帝王取兩連勝 林書豪留美不成傳返北京首鋼 (18:23)

勇士今早承接昨日氣勢，在迎戰帝王的加州打吡早段已拉開比數，半場已領先20分，最終以137：106大勝，「咖喱仔」上陣31分鐘貢獻30分、9個籃板及8次助攻的「準三雙」，賽後球隊以4勝3負暫列西岸第6位。至於早前曾傳加盟勇士告吹的林書豪，據報因沒有NBA球隊報價，有意重返CBA球隊北京首鋼。

同日賽事方面，達拉斯獨行俠新星盧卡當錫取個人今季首個「三雙」，領軍作客以113：100擊敗侯斯頓火箭。火箭中鋒卡辛斯後備上陣僅3分鐘，領兩次技術犯規被逐離場。密爾沃基公鹿則憑「字母哥」安迪度高安普攻入今季個人新高43分，領軍主場以125：115挫底特律活塞，今季首嘗連勝。而波士頓塞爾特人有新星塔圖攻入個人生涯第二高的40分，領「綠軍」作客以126：114擊敗多倫多速龍。

另外，籃網球星杜蘭特因近日曾接觸染疫人士，須即時隔離7天，無緣球隊未來4仗，包括周六早上惡鬥東岸一哥費城76人。

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