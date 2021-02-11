認知障礙｜費格遜偕杜格利殊開live籌款助研究 自覺「我和球圈都有責任」 (20:37)

多名退役球星相繼患上認知障礙症（dementia），令外界關注是否頭槌訓練所致。上周滿79歲的紅魔前帥費格遜，將聯同昔日勁敵杜格利殊及現任英格蘭隊主帥修夫基，為認知障礙症的研究籌款；費Sir表示，自己和足球界在此方面均有責任。
費格遜、杜格利殊及修夫基下周五（15日）一同參與網上直播，冀籌集50萬鎊（約526萬港元），用以協助認知障礙症患者及支援相關研究。費格遜表示：「足球界有責任探討此事，像我這樣的人，更應該看看有什麼可幫忙。」費格遜和杜格利殊昔日執教「雙紅」時鬥得你死我活，費Sir不介意以此作招徠：「若我和Kenny（杜格利殊）出現在同一平台，肯定充滿火花。」
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英格蘭隊傳奇卜比查爾頓（Bobby Charlton）去年證實患上認知障礙症，為1966年世界盃冠軍隊成員中，第5人患上此病。當屆戰友史迪利斯（Nobby Stiles）亦是患者，並於去年10月辭世，其子兩周前受訪時稱，頂頭槌「毫無疑問」加速了父親的死亡。另有研究指，最少300名前球員因年輕時練習頂球，導致目前和阿茲海默症等腦退化症搏鬥。
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