英超︱高普不敵修咸頓「翻版高普」 紅軍敗走新年3仗不勝 (11:40)

連同在德國的教練生涯，53歲的夏辛侯爾過去4次領軍與高普的球隊交手全敗，但今仗藉丹尼艾格斯開賽兩分鐘，接應罰球倒戈建功，加上利物浦全場只得1次埋門中目標，未能威脅近3年第2次英超上陣的費沙科士打。「聖人」結束4場不勝後，進佔第6位，與熱刺及曼城同落後榜首4分。

夏辛侯爾完場後跪倒在場邊，在賽後訪問說：「我過去不曾在高普身上搶過分，他們前線威力強大，但你要相信某些事總會發生。今天己隊的防守超群，心態更是無得彈，是致勝關鍵，這晚我們踏前了一步。」他在場邊高普獲得安慰，後者亦說：「他們什麼都投放出來，展現出態度。這是我們過去數周一直失分的原因，需要改變。」惟高普認為今場全失3分，與球證兩次未判12碼有關，又重申沙迪奧文尼不會插水博犯規。

利物浦近3場失7分後，已被曼聯追至同分，且多踢一場。球隊是役起用中場佐敦軒達臣及法賓奴泰華利斯客串中堅，預計13日後的「雙紅會」，3名一隊中堅亦只得祖爾麥迪比可傷癒，再次引起名宿加歷查呼籲在本月收購後衛。至於右後衛阿歷山大阿諾特是役38次失去控球，屬今季英超最多，在艾格斯的入球上，高普也不滿他漏頂，未能解圍，亦需好好提升狀態。

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