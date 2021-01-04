英超︱修咸頓門將確診無緣迎利物浦 主帥暗示艾格斯掛帥倒戈 (22:10)

修咸頓vs.利物浦 now621台 周二凌晨04：00直播

修咸頓領隊夏辛侯爾表示，經過最近一次檢測後，隊中只有31歲的阿歷士麥卡菲中招，其餘球員呈陰性。麥卡菲上次為球隊上陣是上仗（去年12月29日）作客與韋斯咸互交白卷，料迎戰利物浦時將改由32歲的費沙科士打把關。英國近期疫情嚴峻，曼城今晨英超作客擊敗車路士一戰，便有5名一隊球員因染疫缺陣。

此外，夏辛侯爾稱倒戈利物浦的箭頭丹尼艾格斯，雖因傷癒不久狀態回復達十成，但仍鼓勵道：「他的狀態漸告穩定，而且已有充足休息，這對他相當重要。我為他的回歸而高興。他可為球隊增強火力。」夏辛侯爾又透露「10號仔」查阿當斯目前有點疲倦，疑暗示艾格斯將會掛帥攻堅。

另外，不計利物浦在內，英超其餘6支曾封王的球隊曼聯、布力般流浪、阿仙奴、車路士、曼城及李斯特城，在奪冠後翌季皆不約而同曾不敵修咸頓，故此，利物浦此役若敗，修咸頓便可延續此項特別紀錄。修咸頓目前16戰得26分排第9，只落後第4位熱刺3分。

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