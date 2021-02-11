體育︱滬足協聘外籍講師上當 兩度來華行騙涉虛報履歷 網民：崇洋媚外惹禍 (20:38)

上海足協去年12月為響應《中國足球改革發展總體方案》，在上海同濟大學舉辦足球培訓班，並邀請包括國足前帥朱廣滬等專家擔任講師，其中1人為德國籍的沙曼（Sandi Sahman）。據上海足協當時發布的資料，沙曼曾任西甲班霸皇家馬德里駐德國青訓副總監，並曾擔任德國足總教練培訓講師。而沙曼亦有開設個人網站，並上載外國媒體的報道，獲部分傳媒稱為「伊拉克伊巴謙莫域」。

沙曼雖「大有來頭」，但據內地傳媒近日報道，這名德國籍「講師」事實上與皇馬及德國足總沒有任何關係，球員生涯只曾效力德國低組別球會。現年33歲的沙曼早在2013年已來華，當時疑為加盟內地球隊鋪路，並在球場展示腳法，相關片段等曾在中央電視台的新聞時段播放。然而當時有內地球圈人士揭發，沙曼曾在網站transfermarkt偽造個人資料，計劃敗露後隨即關閉個人網站，銷聲匿跡。

時隔近8年，沙曼再度來華「得手」，並獲上海足協聘請擔任講師，內地網民對此嘖嘖稱奇，質疑上海足協未有作背景審查便聘請對方，實屬不智。部分網民更認為若非當局「崇洋媚外」，便不會發生此事，慨嘆「為什麼中國足球總是被騙？」。

另外，效力中超球會山東魯能的意大利籍前鋒加斯安奴柏利昨落實離隊，這名曾效力萊切及修咸頓的意大利前國腳，據報屬意重返意甲，並獲祖雲達斯主帥派路青睞。祖雲達斯今晨則憑基斯坦奴朗拿度（C朗）梅開二度，主場以4：1大勝烏甸尼斯，重返勝軌。

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