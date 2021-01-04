港超｜梁守志「出山」任流浪首席顧問：自己仲有能力為球圈貢獻 (16:21)

流浪總監李輝立（Philip）向本報表示，與梁守志屬相識數十年好友，上周二人在流浪會所短聚後，有感「一個熱愛足球的人無足球都幾苦悶」，遂邀請對方會否願意「屈就」參與流浪會務，翌日即得到回覆達成今次加盟。Philip提及，Peter於80年代是流浪的義務秘書，1988年在流浪降班交給他打理，今次是對方相隔33年重返球會：「能夠有重量級人馬幫助流浪當然開心，他主要參與公關及對外事務，包括跟足總聯絡和開會，我就做回內部事務。幫輕了我都是好事，不過大家都一把年紀，志在一齊玩，希望將來可找到接班人吧。」

梁守志向本報稱，今次回歸流浪後什麼工作都會參與，並直言過去一年與其說是休息，其實是失業：「自己覺得仲有能力為球圈貢獻，我們不是勞動工作者，只要腦筋仲清晰、還有人用得着我時，希望可做到無價值為止。」今年將踏入67歲的他透露，過去一年健康不錯，因均衡飲食而體重大減40磅。

梁守志在本地球圈打滾43年，90年代曾帶領東方連奪3季港甲頂級聯賽冠軍，亦4度出任南華總監，之後重返東方逾10年，至2019年中大換班離任後，賦閒至今近一年半。

今季港超因疫情至今復賽無期，李輝立表示，理解本地疫情近期反覆無常，但指球圈此刻未有確診個案，冀足總更主動及聯同8隊港超，向政府爭取重開球場操練及復賽。

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