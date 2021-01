英超︱李斯特城小勝紐卡素上第3 爆疫曼城缺陣6將浮面 (00:13)

李斯特城早前對曼聯及水晶宮兩連和,今仗有「雙占」占美華迪及麥迪臣復任正選,華迪早段曾窄角度射入空門,但先越位而被判詐糊。他們要到55分鐘才有首腳中目標攻門,哈維班尼斯與華迪左路策動攻勢,再由麥迪臣接應回傳撞射破網。泰利文斯再於72分鐘接應馬克艾拜頓助攻破網,令安德魯卡路爾取得逾兩年半來首個英超入球,亦只是安慰獎。

李城終以2:1小勝紐卡素,只落後榜首「雙紅」1分,但多賽1場。在賽程相對較鬆動下半季,李城亦準備部分後備球員。迪馬雷格雷傳獲修咸頓及賓菲加追捧垂青,而咸沙祖靴里據報受紐卡素注視。

至於在稍後曼城對車路士的大戰前,曼城公布繼基爾獲加及加比爾捷西斯後,中堅艾利加西亞感染新冠病毒,《曼市晚報》稱是役同樣缺陣的翼鋒費倫托利斯、門將艾達臣摩拉斯及小將湯美杜爾亦中招。

City's back five is pretty strong today, but injuries and isolation means the depth at the back is lacking to face Chelsea #mcfc https://t.co/ULzcASMzU0 pic.twitter.com/0wxz4LsCyk

— Manchester City News (@ManCityMEN) January 3, 2021