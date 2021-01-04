英超︱李斯特城小勝紐卡素上第3 爆疫曼城缺陣6將浮面 (00:13)

李斯特城早前對曼聯及水晶宮兩連和，今仗有「雙占」占美華迪及麥迪臣復任正選，華迪早段曾窄角度射入空門，但先越位而被判詐糊。他們要到55分鐘才有首腳中目標攻門，哈維班尼斯與華迪左路策動攻勢，再由麥迪臣接應回傳撞射破網。泰利文斯再於72分鐘接應馬克艾拜頓助攻破網，令安德魯卡路爾取得逾兩年半來首個英超入球，亦只是安慰獎。

李城終以2：1小勝紐卡素，只落後榜首「雙紅」1分，但多賽1場。在賽程相對較鬆動下半季，李城亦準備部分後備球員。迪馬雷格雷傳獲修咸頓及賓菲加追捧垂青，而咸沙祖靴里據報受紐卡素注視。

至於在稍後曼城對車路士的大戰前，曼城公布繼基爾獲加及加比爾捷西斯後，中堅艾利加西亞感染新冠病毒，《曼市晚報》稱是役同樣缺陣的翼鋒費倫托利斯、門將艾達臣摩拉斯及小將湯美杜爾亦中招。

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