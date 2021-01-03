羽毛球｜日媒：世界一哥桃田賢斗確診 取消泰國征途 港隊抵埗隔離 (19:20)

羽毛球世界一哥桃田賢斗原定今日（3日）出征泰國，卻在日本成田機場接受檢測時確診，日本隊隨即取消泰國之行。他去年初在馬來西亞遇嚴重車禍，原本計劃今次世巡賽復出國際賽場，惟再遇打擊。
日本放送協會報道，桃田賢斗原本出發泰國隔離，準備下周開打的兩站世巡賽，惟桃田賢斗在上機前確診，全隊即時取消行程，並退出兩站賽事。26歲的桃田上月在全國賽復出，達成男單三連霸，元旦日亦赴神社祈福，許願今夏奧運主場奪金。
桃田去年初在馬來西亞世巡賽奪金後，出發機場返國時遇嚴重車禍，司機死亡，他亦即時送院，休養多時。去年中，他復操時發現鼻骨骨折，再施手術，直至上月才復出賽場，準備赴泰國藉世巡賽為奧運寓賽於操。
港隊則在今早出發，現已抵達泰國曼谷。主力伍家朗稱，到埗後完成病毒檢測，正在酒店隔離，須待結果才可獲放行練習。
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バドミントン 桃田がPCR検査で陽性 全選手のタイ派遣取りやめ #nhk_news https://t.co/45KoQZYqjb
— NHKニュース (@nhk_news) January 3, 2021
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