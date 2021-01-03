蘇超｜謝拉特領格流再挫些路迪 人生首座聯賽錦標在望 球迷疫下狂歡 (18:58)

兩軍今晨合演蘇超「老字號打吡」，到訪的些路迪先在62分鐘有中堅尼亞比頓被逐，隊長卡林麥基哥再於8分鐘後擺烏龍，結果主隊以1：0小勝，繼上季「雙殺」此同市宿敵後再獲勝。格流今季續不敗，雖然較次席的些路迪多踢3場，但藉這場「6分波」拋離對方19分，22戰得62分高踞榜首。球隊相隔10年再稱霸頂級聯賽在望，大批球迷無視防疫指引，湧到球場外慶祝，火光處處。

格流對上一次奪得頂級聯賽冠軍，要數到2010/11球季，其後9季均由些路迪壟斷。這支老牌勁旅於2012/13球季因破產跌落丙組，花4季三度升班重返改制後的蘇超。球員生涯從未高舉聯賽獎盃的謝拉特，今季或以領隊身分圓夢，他警剔麾下勿掉以輕心：「我們不關心那19分優勢，只關心鴨巴甸（下輪對手）。球隊尚有48分要爭取，前方困難重重，今仗的重要性只在於證明我們能連續贏出打吡戰。」

其他報道：英超｜阿仙奴三連勝力追前六 阿迪達讚贏得有說服力

其他報道：長跑｜日學界賽現爆大冷絕地反勝 駒澤大學近13年首揚威箱根驛傳