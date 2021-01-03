英超｜文迪疫下邀女模開除夕派對 鄰居斥白癡 曼城再有球員確診 (21:01)

班捷文文迪的發言人證實，文迪和他的女伴允許一位廚師，以及其伴侶的兩名朋友，在文迪的家中參加除夕晚宴，並稱文迪承認違反防疫規例，為此深感抱歉；據報參與派對的尚有文迪的侄女和侄兒。據英國《太陽報》引述文迪的鄰居表示：「派對通宵達旦，屋內非常嘈吵，可聽到有女孩子的尖叫聲。他們到午夜更放煙花至少10分鐘，文迪是個白癡。」曼城又證實隊中再有一名非一隊球員確診，令他們近期職球員確診人數增至8人。

水晶宮中場米利禾積域及富咸前鋒阿歷山大米祖域，亦被揭發除夕夜一起開派對，正被所屬球會調查，惟水晶宮領隊鶴臣雖指摘米利禾積域，但暫不禠奪其隊長職務。

至於拉美拿被發現與熱刺隊友利古朗、盧施素及韋斯咸的蘭仙尼一起開派對後，在Twitter表示「我感到羞愧」，又稱「我想為我在聖誕節做出的決定道歉，我深感後悔」。領隊摩連奴為此感到失望，但不會憤怒，又證實球會將內部處理事件。

疫情令近期3場英超取消，更嚴重打亂次級聯賽賽程，昨日3場英冠、5場英甲和5場英乙比賽被迫延期。

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