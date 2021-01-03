長跑｜日學界賽現爆大冷絕地反勝 駒澤大學近13年首揚威箱根驛傳 (17:59)

駒澤大完成昨日完成5棒半程比賽後，落後創價大2分21秒排第3，一度追至落後約1分鐘，但至第9區又被拉開至落後3分19秒。在最後23公里的壓軸一棒，駒澤大派出石川拓慎再次守尾門，這名3年級生去年只排分段第7，但今年創下最快時間1小時9分12秒，更在最後兩公里捉到失速的創價大代表小野寺勇樹。

去年僅以第8名完成的駒澤大今年大躍進，最終以10小時56分4秒完賽，以52秒優勢反勝，贏得第97屆及校史第7次箱根驛傳。成為學校英雄的石川賽後稱：「我在比賽時一直都在想着一眾師兄，想着他們可能最後一年參賽，他們如何信任我，讓我去跑最後一棒。」創價大教練認為自己安排失當致敗，至於去程排第2的東洋大學則力拒青學大的追趕，以20秒優勢險守季軍。

箱根驛傳是一年一度的日本學界體育盛事，今年已舉辦至第97屆。20間關東地區大學各派10名長跑好手，加上一支其他大學組成的聯隊，在每年在1月2及3日以接力形式，完成來回讀賣新聞東京本社至箱根蘆之湖、共217.1公里路程，每人完成20.8至23.1公里不等，今年只得第2路段的東京國際大學洋將Yegon Vincent Kibet刷新區間紀錄。賽會今年雖因應疫情呼籲群眾在家中收看直播，但今日終點附近仍有人聚集觀賽。

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