英超｜阿仙奴三連勝力追前六 阿迪達讚贏得有說服力 (16:17)

兵工廠甫開賽便搶攻，由左閘基蘭泰亞尼於23分鐘開紀錄，布卡約沙卡5分鐘後射成2：0；是役擔正的拿卡錫迪下半場「起孖」，近3輪狂轟4球，助兵工廠以4：0奏凱，亦是阿迪達上任以來最大作客勝仗。

自上月27日贏出倫敦打吡戰後，槍手擺脫頹勢，近3輪全勝，以17場23分升上第11，雖然仍在積分榜下半頁，但第6至10位同得26分，愛華頓以29分排第5，阿仙奴要重返前列並非天方夜譚。「廠長」阿迪達稱：「這場勝仗很有說服力，要在聖誕快車連贏3仗不易，積分榜如今已截然不同。之前部分敗仗屬不幸，很多都是我們自己失誤所致。勝利帶來了不同的動力，如今球員已放開剎車手掣，自由發揮，這就是我想要的阿仙奴精神。」

阿迪達點名盛讚加盟第2季終開齋的基蘭泰亞尼，又透露今季高價來投的湯馬士柏迪，有望下周日足總盃復出鬥水晶宮。

至於同晚另一場英超，作客的狼隊藉白禮頓後衛丹般恩擺烏龍，加上路曼沙斯和魯賓尼維斯各建一功，半場領先3：1，但易邊後失守，終被主隊逼和成3：3，以22分暫排13位。

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