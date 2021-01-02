巴西足球丨查比高恩斯會長染疫亡 生前重建球隊走出空難陰霾 (21:49)

查比高恩斯於當地時間前日傍晚，發表訃聞證實會長馬格羅去世，終年59歲。礙於當地防疫指引，球會在除夕舉行了簡單的悼念儀式。球會聲明中沒交代死因，當地傳媒表示馬格羅日前感染新冠病毒，自去年12月18日開始留醫，路透社亦稱他是死於新冠病毒肺炎。

馬格羅去年8月接任查比高恩斯會長，此前亦曾任球會副會長。查比高恩斯於2016年11月，飛赴哥倫比亞出戰南美球會盃決賽時遇空難，全隊僅3名球員倖存，球會形容馬格羅在球會重建工作中扮演重要角色。該隊上季在巴甲排第19，今季雖跌落巴乙，但目前以31輪得62分排榜首，下季有望重返巴甲。

此外，被指計劃舉辦500人新年派對的巴西隊球星尼馬，今日（2日）在社交專頁上載相片，顯示自己只和十數名親友相聚過年，否認疫下「開P」指控。他又在影片中表示，參與聚會的親友均通過病毒檢測，強調自己有遵從社交距離指引。

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