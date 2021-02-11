NBA｜占士為湖人三雙次數超越高比 韋少輪休巫師即開齋 遭比爾搶鏡 (18:28)

周三滿36歲的占士上仗已寫里程碑，成為連續1000場得分上雙的NBA第一人。他在元旦日上場前，在社交網顯得甚為期待：「這是365天的第一天！每一天都要用盡全力，2021年為目標而戰吧！」雖然他網上的賽前狀態顯示為足踝有傷，但最終仍做出26分、11個籃板及10次助攻，加上「一眉」安東尼戴維斯貢獻34分11個籃板，齊領湖人以109：103擊敗馬刺，連續兩場對賽報捷。

占士第22次為「紫金軍團」貢獻三雙，超越去年遇空難身亡的高比拜仁，進佔隊史第3位；隊史第二多的為Elgin Baylor，但占士要追趕「魔術手」莊遜的138次，仍有一大段距離。

至於巫師作客明尼蘇達木狼，收起球星韋斯特布克，卻迎來今季轉機，最終憑另一星將比爾貢獻全場最高31分，以130：109取勝，終結開季五連敗。「韋少」未有失落，反而在場邊與比爾慶祝。至於「甜瓜」安東尼亦為波特蘭拓荒者取得18分，領軍以123：98大勝金州勇士；「甜瓜」得分超越名宿鄧肯，征戰17季累積26499分，升上NBA第14位。

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