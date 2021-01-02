英超｜曼聯險勝維拉 與榜首利物浦同分 蘇斯克查談爭標:踏前一步 (16:16)

曼聯和維拉在英超同樣連場不敗，兩軍今仗於奧脫福球場交鋒，紅魔於40分鐘由馬迪爾接應雲比沙卡傳中頭槌破網，半場領先1：0。58分鐘，維拉隊長基亞利殊助攻貝特蘭查奧爾近門追成1：1。2分鐘後，曼聯中場保羅普巴博得12碼，般奴費南迪斯一射中鵠，攻入個人在聯賽第11球，加上第327次為曼聯上陣、升上隊史上陣紀錄第5位的門將迪基亞，聯同守將艾歷拜利於尾段抵擋維拉狂攻，終勝2：1，終結對手5場不敗走勢。

曼聯於去年11月2日不敵阿仙奴時，僅2勝1和3負排聯賽第15位，之後兩個月10場聯賽8勝2和不敗，現以16戰33分追至與榜首利物浦同分，兩隊將於本月18日合演「雙紅會」。紅魔相比上季同期，20輪聯賽排第5，落後榜首利物浦多達27分，直至第26輪才取得第10場勝仗。

雖追至與紅軍同分，但曼聯領隊蘇斯克查稱，還未想到雙紅會的賽事：「球隊過去一年有很大進步，球員狀態漸入佳境，開始踢出強勢。但今季英超競爭非常激烈，每場勝仗代表邁進一大步，我們需要繼續努力。」般奴亦稱，距離英超完季仍很遙遠，提醒隊友要保持像今仗的爭勝決心。紅魔將於下周四英格蘭聯賽盃4強迎戰曼城，之後於足總盃第3圈對屈福特，以及補賽作客般尼。

相關報道：英超｜卡雲尼種族歧視停3場 料趕及雙紅會為曼聯復出

其他報道：體壇告別唏噓迎新歲 C朗籲振作再出發 羅拔仔不捨曬戰利品