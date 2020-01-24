NBA︱馬刺老帥普波域治被逐 女助教領軍寫歷史 (18:14)

普波域治上季曾被逐，但當時由名宿鄧肯取代他，希蒙從旁協助。惟鄧肯已不再是教練團成員，普帥今仗次節不滿球證未判對方犯規，因破口大罵被逐，要希蒙執起戰術板。她說：「普帥真的指着我說由我領軍，一切都非常突然。這是歷史時刻，我已來到聖安東尼奧13年了，投資了很多時間和精神在這裏，他們對我也一樣。」

43歲的希蒙曾6次入選WNBA明星賽陣容，2007年加盟聖安東尼奧銀星，6年後退役並加入馬刺教練團。在她今場接手時，馬刺落後41：52，但至第4節剩餘3分鐘只落後8分，但未能反勝，輸107：121。

另外，缺陣兩場的洛杉磯快艇主將利安納，今早戴保護面罩復出。他雖然只得3個籃板，但手感猶在，攻入全場最高的28分，助快艇主場以128：105大勝波特蘭拓荒者。夏洛特黃蜂新秀探花拿美路波爾則取得22分，主場以118：99擊退達拉斯獨行俠。至於波士頓塞爾特人贏孟菲斯灰熊一仗，後衛謝連布朗21投15中，包括7記3分球，取得個人生涯新高的42分。

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