意乙︱巴神復出極速建功 與奇雲保定領蒙札大勝 花20日修身證決心 (16:38)

蒙札上仗聯賽作客克雷莫納時未有派遣巴神上陣，但這名意大利前國腳昨日迎戰沙蘭力坦拿擔任正選，與好友兼同樣曾效力AC米蘭的奇雲保定合作攻堅。繼3月效力布雷西亞後再度上陣的巴神，開賽僅4分鐘首次觸球，便在禁區內接應隊友助攻破網，加上季前由帕爾馬加盟的中場巴利拿亦有進帳，最終以3：0大勝對手。蒙札賽後16戰8勝5和3負，以29分升上第3，落敗的沙蘭力坦拿以兩分優勢位列次席。

相隔近9個月首度上陣便取得入球，巴神賽後在社交網難掩喜悅之情，更上載與摯友奇雲保定的照片，表示兩人自一同效力AC米蘭後再成為隊友，7年以來合作無間。奇雲保定同時上載照片並標註對方，大曬「兄弟情」。同樣為巴神表現自豪的，還有蒙札行政總裁加利安里。

同樣曾與對方在AC米蘭合作的他，賽前透露巴神為復出下苦功：「他一早訂立目標，要在20日內減5公斤，這說明他有多大決心。」加利安里又慨嘆巴神在訓練中展現球技，為對方浪費不少時光感到可惜。

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