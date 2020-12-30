足球｜巴西總統慈善賽入波「食泥」 尼馬轉軚取消新年派對 (20:56)

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）是政壇知名球迷，前天（28日）亮相一場慈善賽，卻大出洋相。他在開賽10分鐘瞓身鏟入一球後失平衡，在白界前重現2013年英超亞洲盃，曼城前球員尼格度在香港大球場面朝草地「食泥」一幕。
博索納羅穿起代表該國球王比利的山度士10號球衣，慘變「泥格度」後，數名隊友隨即上前扶起他，最終上陣30分鐘後被換走。這名65歲巴西總統是彭美拉斯球迷，名字Jair正是向1950年代巴西名宿Jair da Rosa Pinto致敬。博索納羅賽後談及疫情稱：「生活還是要過，我們不希望再次封城。」不過，他賽前賽後都沒有戴口罩，對合照的人亦來者不拒，再被批評違反防疫指引。
同樣因缺乏防疫意識捱轟的巴西隊球星尼馬，通過代表向法新社表示，新年不會舉辦派對，只會與家人及物理治療師共度新歲。
Presidente @jairbolsonaro marca gol em partida beneficente na Vila Belmiro, Santos. Se cuida @felipemelo !#oPaiTaOn pic.twitter.com/cOdsmC3GOk
— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 28, 2020
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