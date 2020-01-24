NBA｜公鹿29記3分球破紀錄 大炒熱火止頹 占美畢拿爭取下仗傷癒復仇 (12:31)

公鹿前日才意外地不敵紐約人，且3分球38射僅7中，錄得逾1年最低。主將「字母哥」安迪度高安普今仗雖然僅得9分，連續132場得分雙位數的走勢斷纜，但公鹿除了他，其餘12名球員都最少射入過一球3分，迪雲辛素、米度頓、賀列地等合共攻入29球3分，比侯斯頓火箭前季創下的單場紀錄還多兩球。這支近兩季常規賽一哥開賽打出10：0攻勢，不用4分鐘便已領先21：3，最多領前51分下，以144：97大勝。熱火教練史普斯查稱公鹿仿如自上季季後賽被淘汰後，為今仗準備了80天。雙方明早將再在邁阿密會戰，但主隊熱火未知今仗缺陣的占美畢拿，能否趕及康復。

另外，克里夫蘭騎士以86：95不敵紐約人，印第安那溜馬作客波士頓塞爾特人曾領先17分，亦以111：116反負，令NBA今季只餘兩支不敗之師。奧蘭多魔術憑中鋒胡斯域取得雙雙，作客118：107贏奧克拉荷馬城雷霆，近31年來首次開季4戰全勝；阿特蘭大鷹隊則會在周四早上作客布魯克林籃網。

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