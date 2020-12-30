英超｜曼聯升次席寫後費格遜時代最佳 福仔轟11年來最遲主場絕殺球 (11:48)

曼聯有後衛雲比沙卡復出，但後防仍要靠迪基亞全場5次撲救才保住不失。在前線上，除了般奴費南迪斯上半場近門撞射省中對方門將，其餘時間威脅不大。直至補時，費南迪斯長傳給拉舒福特，後者從右路帶入大位，在4名狼隊守將面前拉弓，皮球省中路曼沙斯而改變方向入網，助曼聯險勝1：0，賽後只落後同完成14場的利物浦兩分。

「福仔」的92分51秒入球，亦是曼聯自2009年打吡戰對曼城，奧雲97分鐘的絕殺入球後，最遲出現的奠勝入球。他賽後稱：「我們不能望太遠，因為仍有很多改善空間，現在去看排名還是有點愚蠢。」蘇斯克查亦拒談爭標一事，認為球員開始擦出火花，基本上可對戰任何球隊。

阿仙奴則憑拿卡錫迪後備上場21秒建功，作客贏白禮頓，是開季兩場後再次連勝。列斯聯則在升班馬大戰中，靠西布朗中場梳亞斯禁區外回傳擺烏龍，上半場連入4球下，大勝5：0，贈主隊新帥艾蘭戴斯首敗。

另外，英超宣布最新有18名職球員感染新冠病毒，創下今季新高，並宣布加密病毒測試，由每周一次改為每周兩次。除了曼城有最少5名球員確診，令他們作客愛華頓一仗延期。有報道指出富咸亦爆疫，周四凌晨作客熱刺一仗未必如期上演。艾蘭戴斯及狼隊的紐奴在今晨賽後提出，如暫停球季能減低感染機會，應該考慮相關方案。

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