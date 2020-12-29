西甲｜馬體會確認與哥斯達提早解約 傳阿仙奴狼隊爭相求購 (21:21)

32歲的迪亞高哥斯達自2018年再次重返馬體會後，因傷患困擾而表現大不如前，今季更已失去正選席位。雖然其合約將在明夏屆滿，惟近日他以私人理由，向會方申請提早在下月冬季轉會重開後離隊，但由於其原先合約列明若主動求去需付巨額賠償，最終今日他與會方正式「和平分手」，據報這亦意味他無須賠償之餘，亦可在下月以自由身免費尋找新東家。會方在聲明中表示：「會方與哥斯達已達成解約協議，感謝他這些年來為球隊作出的貢獻，並祝願他有美好的新一頁。」

「迪哥」在球員生涯多次與馬體會結緣，早在2007年曾加盟該會，惟一直被外借，至2009年離隊，但翌年他再被馬體會由華拉度列回購，成為科蘭及阿古路的後備，其後在二人相繼離隊後終獲重用，表現亦備受肯定，更在2013/14年球季助球隊勇奪西甲冠軍，並在歐聯取得亞軍，其後轉戰英超勁旅車路士3季，終在2018年回巢。

據報目前有意收購這名西班牙國腳的球隊包括阿仙奴及狼隊，前者今季攻力一直備受批評，聯賽戰畢15輪僅入15球；而狼隊亦因中鋒魯爾占美尼斯早前鬥阿仙奴時「爆頭」，今季或要提早收咧，急需尋找替代人選。

其他報道：英超｜李斯特城半力出擊僅和水晶宮 次席恐被曼聯取代

其他報道：田徑｜港競走一姐程小雅重奪年度最佳 赴日完成隔離 疫下作戰爭入東奧