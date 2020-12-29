英超｜曼聯迎狼隊爭做二哥 連續4仗主場擺陣 蘇帥促展示奧脫福威力 (22:16)

曼聯今季在奧脫福完成的7仗英超主場中，前4仗僅得1分，近3仗卻豪取7分，上輪以6：2大勝列斯聯更成代表作，而球隊隨後將迎來連續4仗主場，包括英超迎戰狼隊和阿士東維拉、聯賽盃4強鬥曼城，以及足總盃迎英冠的屈福特，故此蘇斯克查對主場成績期望甚殷。

蘇帥說：「我認為上仗賽果非常正面，己隊必須建立在那次的攻守方式上。我們在客場已做得很好，這一陣子不用作客，而且將有更多時間恢復過來，我們必須由今仗開始做好準備。」而他又故弄玄虛，稱明晨或收起主將前鋒拉舒福特、中場般奴費南迪斯及中堅哈利馬古尼，他說：「當然，他們在某些時候需要休息。」不過，他又表示球隊需要搶分，「面對強隊，即使在你有點累時，仍要繼續比賽」。

此外，阿仙奴守將加比爾馬加希斯確診感染新冠病毒，已即時隔離，陣中的巴西同胞大衛雷斯及韋利安則據報身體不適，但檢測後呈陰性，需至後日才歸隊練習；換言之，他們料將避戰周三凌晨作客白禮頓的賽事。

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