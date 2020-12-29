田徑｜港競走一姐程小雅重奪年度最佳 赴日完成隔離 疫下作戰爭入東奧 (19:40)

上季度田總年度頒獎禮原定今年4月舉行，惟因疫情改於今日網上直播，只安排3名運動員到場領獎。多項競走香港紀錄保持者程小雅，繼2014年後再膺最佳女子運動員。不過，她早於兩周前已抵達日本，只能越洋透過直播領獎。她表示，今日完成14天隔離，元旦日將出戰10公里日本賽，準備兩個月後的日本全國20公里競走錦標賽：「對上一次比賽已是今年元旦，很難估計場上狀態，但希望2月的賽事可以做到1小時30分。」

若能達標，程小雅將可打破自己保持的香港紀錄，同時在明年7月首度征奧。不過，她承認抗疫是另一難題：「元旦賽後，我與教練會到神戶，或會與當地女將進行封閉訓練，亦要保持每周訓練量達1萬米。現在我會每周檢測，亦安排了私家車，避免乘搭公共交通工具，到時比賽前一刻才會除口罩，減低風險。」

保持110米跨欄香港紀錄的陳仲泓，則當選最佳男運動員。他近日暫離體院訓練營，亦因早前受傷錯過季前試賽，加上香港錦標賽因疫情延期，苦無比賽機會。他表示，已拋開入圍東奧的目標，專心訓練靜候比賽機會。田總主席關祺透露，已多次與政府部門商討，希望在賽前檢測、嚴限人數的前提下，明年初重啟本地賽事，亦會與世界田總爭取，將已延期的香港錦標賽計入東奧達標期，好讓港將趕及爭入奧運。

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