NBA｜76人總裁莫利違例上載夏登貼文被罰款 湖人強陣不敵拓荒者 (18:50)

火箭當家球星夏登求去，多支球隊均傳出有意斟介。其中已正式接洽對方的76人，至今仍未與火箭達成任何交易協議下，76人籃球事務總裁莫利卻在上周日（20日）在個人社文網Twitter，上載與對方相關的消息。雖然莫利此前為火箭總經理，該貼文亦是與他在火箭任職時夏登所破的紀錄有關，惟由於76人正在洽購該名31歲球星，因此他涉違反聯盟的「反引誘條例」，被罰款5萬美元。

另外，衛冕的洛杉磯湖人今早在常規賽強陣迎戰下，雖有勒邦占士攻入29分，但仍在主場以107：115不敵有李拿特攻入全場最高31分的波特蘭拓荒者，開季僅2勝2負。

至於收起兩大球星杜蘭特及艾榮的布魯克林籃網，主場戰至加時以111：116負予有上屆年度最佳新人摩蘭特扭傷足踝退下火線的孟菲斯灰熊。而上仗鬥夏洛特黃蜂時傷出的籃網主將甸韋迪，今證實右膝十字韌帶斷裂，將在下周接受手術，落實提早收咧。

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