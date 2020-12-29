英超｜曼城爆疫牽連廣 下周難鬥車路士 愛華頓「被延期」要求解釋 (15:54)

繼日前有前鋒加比爾捷西斯、後衛基爾獲加和兩名職員染疫後，曼城今晨作客愛華頓前，據報因包括艾達臣摩拉斯在內，再多3名球員中招，令賽事取消，並傳出曼城下仗作客車路士亦需押後。「藍戰士」領隊林柏特表示仍在等待進一步消息，並堅稱足球現時已是次要，一切決定要以安全為優先考慮。

事實是車路士的足總盃對手摩甘比因疫情嚴重，已押後作客保頓和巴拉福特的英乙賽事，故此亦有機會在下月的足總盃不能對陣車路士，令後者下場比賽已是至1月15日作客富咸。惟據英媒報道，這對車路士會是喘息的機會，事關他們今晨英超被阿士東維拉逼和1：1後，近5場聯賽1勝1和3負下，目前以16戰得26分排第6，落後少踢兩場的第4位球隊曼聯1分。

此外，愛華頓領隊安察洛堤要求公開取消迎戰曼城的原因。英超賽會規定每場比賽前，其中一支球隊證實有至少14個球員不能披甲，才會取消比賽。

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