西甲︱美斯因傷獲延長休假　明迎伊巴缺陣　暗示掛靴後有意任巴塞體育總監 (20:54)

巴塞大軍休息4日後,昨已復操備戰對伊巴的比賽。回到家鄉羅薩里奧的美斯,早前已申請缺席這次練習。巴塞在最新公布中指出,他足踝有微傷,獲多數日假期,容許他當地時間周五,即元旦日才歸隊,備戰作客侯爾斯卡的明年首仗。基沙文或菲臘比古天奴料明仗可復任正選。

美斯近日接受西班牙電視六台(La Sexta)訪問,節目今日播出。他再度批評巴塞在前會長巴杜姆任內是場災難,強逼自己在今夏要求離隊一事上做醜人,球會亦很難回到昔日高峰。他又謂自己的去留,需待完季才決定,意味他不會提早與其他球會簽約:「我不知道最終決定是什麼。我會想到美國踢足球和感受當地生活,這不一定是即刻的事情,而到最後還會想在巴塞任職。我不認為自己是名教練,更可能是體育總監,去收購我想要的球員,或是球隊需要的人腳。」

美斯談又及過去的MSN拍檔時,表示以巴塞現時財政,無力回購巴黎聖日耳門(PSG)前鋒尼馬,對蘇亞雷斯轉會馬德里體育會一事,他就對會方放走主力予競爭對手表示不理解。馬體會另一前鋒迪亞高哥斯達今日據報罷操,並以家庭理由要求提早半年解約。

🎙 @RonaldKoeman: "Leo #Messi had some discomfort in his ankle, but he will be back after the match against Eibar"



⚽ #BarçaEibar pic.twitter.com/GawjC9jkch

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2020