英超︱愛華頓乘勇迎鬥曼城　贏波可追平榜首利物浦　安察洛堤：目標仍是歐洲賽 (21:50)

車路士vs.阿士東維拉 now621台 明晨01：30直播

愛華頓vs.曼城 now621台 明晨04：00直播

利物浦今晨意外失分，未能拉開榜首優勢，昨輕取錫菲聯的「拖肥」誓乘勢追趕，力求明晨主場擊退曼城，取得聯賽兩連捷事小，趕至和同市宿敵同分事大。而球隊明仗續缺頭部撞傷的李察利臣，料改由班納特安尼斯奧擔正。

領隊安察洛堤賽前為麾下減壓，重申今季目標並非聯賽冠軍：「現實點看，我們不是爭標分子，英超這麼多強隊，我們還未到那水平。現時高踞第2當然高興，但我們今季只求爭得歐洲賽席位。」

不過，明仗對曼城亦非常關鍵，雖然球隊近况勇銳，各項賽事連續10場不敗，14輪得26分攀升至第6，但阿士東維拉和車路士均僅少1分緊隨其後。後兩者明晨互碰，「藍戰士」昨晨在倫敦打吡落敗，聯賽三連敗令領隊林柏特震怒，明仗迎阿士東維拉勢輪換，前場料收起譚美阿巴謙、迪姆華拿及基斯甸普列錫，由基奧特伙夏維斯和赫臣奧杜爾攻堅

其他報道：NBA︱半場輸50分史上最懸殊 快艇遭獨行俠血洗 利安納或缺陣多數場

其他報道：英超丨利物浦熱刺齊和波失分 新帥大Sam排「6-4」陣式 西布朗鐵桶陣搶第1分