英超丨利物浦熱刺齊和波失分　新帥大Sam排「6-4」陣式　西布朗鐵桶陣搶第1分 (19:38)

今季戰績慘淡的西布朗，在艾蘭戴斯領軍下到訪晏菲路，踢出爆冷賽果。開賽12分鐘，沙迪奧文尼建功；客隊雖然先落後，全場亦僅得22%控球率，但嚴密防守令紅軍束手無策，交出助攻的祖爾麥迪比更在易邊後傷出。戰至82分鐘，西布朗由森美艾查爾頭槌破網，逼和成1：1。

月中接掌西布朗的「大Sam」肩負護級重任，如今領軍兩仗即取得第1分，高普賽後承認「抵輸」，表示：「沒人會想到西布朗上半場擺出6-4陣式，上半場己隊表現尚可，但下半場沒那麼好；對方有數次反擊，我們亂了陣腳，所以落敗是我們的錯。」紅軍今季主場全勝紀錄被破，雖然賽後以32分續居榜首，但錯過拉開優勢的機會，次席的同市宿敵「拖肥」若明晨擊敗曼城，將追至同分。

至於熱刺作客狼隊一仗，尼當比利於開賽不足1分鐘極速開紀錄，但未能擴大優勢下，終在86分鐘遭路曼沙斯扳平。兩軍各得1分，熱刺以26分排第5，但同分低1位的「藍月」明晨才出戰今輪賽事，第7的阿士東維拉及第8的車路士明晨亦將對撼。

其他報道：NBA︱半場輸50分史上最懸殊 快艇遭獨行俠血洗 利安納或缺陣多數場

其他報道：澳網丨39歲費達拿棄戰澳網 料明年2月底復出