NBA︱半場輸50分史上最懸殊　快艇遭獨行俠血洗　利安納或缺陣多數場 (18:30)

利安納因聖誕日對丹塊金塊時，被隊友伊巴卡誤傷嘴唇縫8針，今早對獨行俠僅在場邊觀戰。快艇首半場3分球19射僅1中，5.4%命中率，是球隊25年來最低，加上防守上亦完全捱打，落後27：77進入休息，是NBA自1954/55球季，設下24秒進攻計時後的最大半場分差。獨行俠主將盧卡當錫末節休息，但上陣26分鐘，取得24分9籃板8助攻，助球隊下半場最多曾領先57分下，贏124：73，連敗兩場後終取得今季首勝。

快艇今場第2節中段便已落後最少40分至完場，ESPN指是NBA有紀錄以來最差。51分落敗則是隊史最差，較1988年不敵西雅圖超音速（現奧克拉荷馬城雷霆）還多1分。名宿「魔術手」莊遜、柏堅斯，以至現役球員摩蘭特等都表示為之目瞪口呆。快艇另一主將保羅佐治則表示問題還不大：「我們今天被一腳踢中屁股，但到尾都只是一場波而已。今天有些事來得太快，我會負起責任。」快艇未來數日對波特蘭拓荒者、猶他爵士、鳳凰城太陽等硬仗，《洛杉磯時報》指都可能缺少利安納。教練盧爾亦說：「希望他還好，但我不是太肯定。」

另一洛城球隊洛杉磯湖人今早亦缺安東尼戴維斯，但取代他的古斯馬交出全場最高的20分，正負值更高達+38，助湖人主場大勝明尼蘇達木狼127：91。客軍更有主將唐斯之前左腕甩骹，不需做手術下料休養數周。金州勇士則靠史提芬居里射入36分，以及達美安李爾最後1.7秒的3分球，險勝芝加哥公牛129：128開齋。惟後備中鋒基斯訓練時右腳重創，據報收咧。

東岸的密爾沃基公鹿罕有防守多漏洞，作客爆冷以110：130不敵弱旅紐約人。印第安那溜馬則憑沙邦尼斯絕殺，以108：107擊敗勁敵波士頓塞爾特人，與同日贏波的克里夫蘭騎士及奧蘭多魔術續開季全勝。

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Mavs 77, Clippers 27 at the half. Per @ESPNStatsInfo, that's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started in 1954-55. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 27, 2020

I just happened to turn away from the football games and thought I was seeing things. The Mavericks were up 77-27 over the Clippers at halftime.... pic.twitter.com/pMXPYb4yV8 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020

I’ve never seen anything like that before in the NBA and the Clippers are at home!😳 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020