NBA︱半場輸50分史上最懸殊　快艇遭獨行俠血洗　利安納或缺陣多數場 (18:30)

利安納因聖誕日對丹塊金塊時,被隊友伊巴卡誤傷嘴唇縫8針,今早對獨行俠僅在場邊觀戰。快艇首半場3分球19射僅1中,5.4%命中率,是球隊25年來最低,加上防守上亦完全捱打,落後27:77進入休息,是NBA自1954/55球季,設下24秒進攻計時後的最大半場分差。獨行俠主將盧卡當錫末節休息,但上陣26分鐘,取得24分9籃板8助攻,助球隊下半場最多曾領先57分下,贏124:73,連敗兩場後終取得今季首勝。

快艇今場第2節中段便已落後最少40分至完場,ESPN指是NBA有紀錄以來最差。51分落敗則是隊史最差,較1988年不敵西雅圖超音速(現奧克拉荷馬城雷霆)還多1分。名宿「魔術手」莊遜、柏堅斯,以至現役球員摩蘭特等都表示為之目瞪口呆。快艇另一主將保羅佐治則表示問題還不大:「我們今天被一腳踢中屁股,但到尾都只是一場波而已。今天有些事來得太快,我會負起責任。」快艇未來數日對波特蘭拓荒者、猶他爵士、鳳凰城太陽等硬仗,《洛杉磯時報》指都可能缺少利安納。教練盧爾亦說:「希望他還好,但我不是太肯定。」

另一洛城球隊洛杉磯湖人今早亦缺安東尼戴維斯,但取代他的古斯馬交出全場最高的20分,正負值更高達+38,助湖人主場大勝明尼蘇達木狼127:91。客軍更有主將唐斯之前左腕甩骹,不需做手術下料休養數周。金州勇士則靠史提芬居里射入36分,以及達美安李爾最後1.7秒的3分球,險勝芝加哥公牛129:128開齋。惟後備中鋒基斯訓練時右腳重創,據報收咧。

東岸的密爾沃基公鹿罕有防守多漏洞,作客爆冷以110:130不敵弱旅紐約人。印第安那溜馬則憑沙邦尼斯絕殺,以108:107擊敗勁敵波士頓塞爾特人,與同日贏波的克里夫蘭騎士及奧蘭多魔術續開季全勝。

Mavs 77, Clippers 27 at the half. Per @ESPNStatsInfo, that's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started in 1954-55. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 27, 2020

I just happened to turn away from the football games and thought I was seeing things. The Mavericks were up 77-27 over the Clippers at halftime.... pic.twitter.com/pMXPYb4yV8 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020

I’ve never seen anything like that before in the NBA and the Clippers are at home!😳 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020