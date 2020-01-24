屢奪殊榮︱C朗膺本世紀最佳足球員　不滿大仔飲可樂　不刻意栽培成接班人（附得獎片段） (17:25)

C朗今晨出席在阿聯酋迪拜舉行的環球足球獎典禮，並擊敗美斯、朗拿甸奴及穆罕默德沙拿，榮膺本世紀最佳球員。然而曾6奪年度最佳的C朗，卻在此獎項不敵拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基。其餘獎項方面，曼城主帥哥迪奧拿奪本世紀最佳教練，C朗前東家皇家馬德里則奪得本世紀最佳球會。（其餘獎項見下表）

已年屆35歲的C朗生涯屢奪殊榮，其10歲的大兒子將來會否繼承父業亦備受關注。C朗在頒獎禮後接受訪問時卻稱：「他有時會飲可樂和吃薯片，這令我感到不滿，他當然也知道。」C朗又稱自己對兒子的要求嚴格：「在訓練後我會叫他泡冷水，但他卻稱天氣很冷而拒絕。不過這不是問題，畢竟他只有10歲。」C朗同時稱：「我經常告訴他，要成功取決於你下了多少苦功，但我不會強行栽培他成為足球員，最重要是能在自己的領域發揮所長，成為最佳。」

2020年環球足球獎得獎名單：

本世紀最佳球員：C朗拿度（祖雲達斯前鋒）

本世紀最佳教練：哥迪奧拿（曼城領隊）

本世紀最佳球會：皇家馬德里（西甲）

年度最佳球員：羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑前鋒）

年度最佳教練：費歷克（拜仁慕尼黑教練）

年度最佳球會： 拜仁慕尼黑（德甲）

球員生涯獎：卡斯拿斯（前西班牙國腳）及碧基（巴塞隆拿後衛）

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