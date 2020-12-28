澳網丨39歲費達拿棄戰澳網　料明年2月底復出 (16:20)

明年澳網因防疫安排延至2月8日開鑼，曾六度奪冠的費達拿月中曾稱康復進度不理想，明言或避戰；賽會總監其後稱，這名世界排名第5的球星將出戰，上周公布的參賽名單亦榜上有名。不過，費達拿今日（28日）透過經理人葛錫克(Tony Godsick)宣布退出；賽會總監亦確認對方已退賽。

葛錫克指出，費達拿近月康復進度良好，但和教練團隊商量後，為長遠健康決定退賽，又指他最快2月底復出，計劃出戰來季更多賽事。費達拿自今年1月於澳網4強出局後，因傷避戰至今，其間右膝兩度接受手術，目前在迪拜訓練，至明年2月將闊別賽場滿一年。

至於英籍名將、前世界一哥梅利近年因傷陷低谷，目前世界排名跌至122位；他昨獲澳網發放外卡，將時隔兩年再戰大滿貫賽事，下周先在美國出戰250級別世巡賽熱身。

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