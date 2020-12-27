英超｜占美利斯回歸主場 觀眾席撐狼隊迎熱刺 列斯聯主場挫般尼 (22:24)

狼隊vs.熱刺 周二凌晨03：15 now621台直播

魯爾占美利斯上月底和阿仙奴守將大衛雷斯「頭撼頭」，以致頭顱骨折養傷，至今未有確實歸隊時間。英國《每日郵報》今日報道，占美利斯康復進度良好，香港時間周二凌晨會入場觀看對熱刺的硬仗，屆時和友人於私人包廂支持隊友，是他受傷後首次回到摩連奴斯球場。

狼隊自這名射手受傷後戰績慘淡，近4輪雖曾氣走車路士，但其餘3仗均吞敗收場。領隊紐奴承認，下月轉會窗重開後將積極增兵，以填補前線空缺：「我們當然要重整球隊，還有漫長的球季；我不會和其他隊伍比較，但必須承認對我們而言，占美利斯的缺席非常可怕。」有指利物浦的奧歷治、華倫西亞的麥斯高美斯等，均在狼隊的考慮名單上。

至於上輪擊敗狼隊的般尼，今晚（27日）作客列斯聯未能再下一城，以0：1敗走，錯過逃離降班漩渦的機會，賽後續和降班區相距僅2分。列斯聯是役由班福特於開賽5分鐘博得極刑，親自操刀中鵠，賽後暫升第11位。

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