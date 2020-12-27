羽毛球｜桃田復出即締日本賽三連霸 引「鬼滅」自勉成最強劍士迎東奧 (20:01)

相隔11個月，桃田賢斗王者歸來，自車禍後復出首擊，即締全日本錦標賽三連霸。這名羽毛球世界一哥奪冠後未滿足，以大熱漫畫《鬼滅之刃》自勉，誓成最高等級劍士「柱」，迎接下月的世巡賽和明夏東京奧運。
球場上，26歲的桃田賢斗是世界一哥、世界冠軍，場下卻和一般年輕人無異，鍾情《鬼滅之刃》，連今日（27日）第四度稱霸全國賽後，亦搬出這部人氣漫畫自勉。他今午在全國賽男單決賽，和日本隊隊友常山幹太激戰80分鐘，終以局數2：1反勝，今年1月於馬來西亞遇嚴重車禍後，他復出首項賽事即封王。
相隔11個月再嘗捧杯滋味，經歷生死的桃田難掩感觸，表示借「鬼滅」情節要展示「感謝之呼吸」，稱未來會懷着感恩的心情，在球場上證明實力，又打趣道：「目前這個水平，我還不足以成為『柱』（漫畫中最高等級劍士）！」他下月將赴泰國出戰兩站世巡賽及總決賽，誓在新一年響頭炮，為明年夏天於主場爭逐奧運金牌壯聲勢。
女單方面，世界第4的奧原希望亦以局數2：1力克排名高1位的山口茜，成功衛冕。
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