英超｜阿仙奴拆車反底 沙加停賽復出做英雄 稱用行動反擊批評（附精華） (16:11)

阿仙奴今仗有多名主力缺陣，包括中堅加比爾馬加希斯因接觸新冠病毒確診者而須隔離。領隊阿迪達近期備受帥位壓力，背城借一大變陣，前場起用兩名小將加比爾馬天尼利及伊美路維，正選11人平均年齡為25歲零24日，是兵工廠8年來平均年齡最小的英超勝仗正選陣容，隊長奧巴美揚剛傷癒只列後備。

阿仙奴在34分鐘博得12碼，由拿卡錫迪操刀先開紀錄，加上格列沙加直射罰球破網，半場領先2：0。小將布卡約沙卡於56分鐘半傳半射再下一城，車路士有譚美阿巴謙破蛋，佐真奴費路末段12碼宴客，兵工廠終以3：1取勝，自11月1日作客擊敗曼聯後終返勝軌，賽後15戰17分微升一級至第14位，離降班區有6分距離。

阿迪達賽後如釋重負，期望勝出這場倫敦打吡能夠成為今季轉捩點︰「顯然今場是非常重要的勝仗，踢出令人信服的表現。此前的賽果真的很令人失望，球員和球迷都很難受。在聖誕主場獲勝是最好不過，希望這是轉捩點，提升球員信心繼續向前。每隔3日的比賽，我們都繼續可以踢出這樣表現嗎？這是接着需要回應的問題。」近年表現備受批評的格列沙加，今仗射入一個精彩罰球，賽後在社交網寫道：「有時候行動勝於雄辯，為球隊感到驕傲！」

車路士錄得聯賽作客三連敗，領隊林柏特大發雷霆，直斥球員表現懶散，需為輸波負責：「我很憤怒，因為我希望贏波。我們因為懶惰失了一球12碼和一個罰球。戰術體系在足球比賽屬其次，最重要還是球員是否願意跑動、為隊友補位。我為落敗負責，球員也要負上責任，今場訊息很明確，在倫敦打吡面對背水一戰的勁旅，當你只付出60、70%努力比賽，那根本無法在英超取勝。」

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