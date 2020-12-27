2020年香港球壇｜港超停擺 足總風波 圖看疫下波折一季 (19:00)

還有不足一星期，2020年就會結束。回望香港體壇今年大受疫情影響，港足代表隊全年未有比賽，作為本地唯一職業聯賽的港超也兩度停擺，連同半年的真空期，橫跨409日才閉門完成2019/20年球季。今季幾經波折開鑼，一度重新開放予球迷入場，卻又因第四波疫情停賽。2021年將至，球圈除期待本地賽事重開，香港球會亦將出戰亞洲賽，還有港足參與餘下的世界盃外圍賽。
2020年本地足球大事
1月
1日：東方龍獅宣布簽入兩大射手辛祖及盧卡斯
9日：足總本月起舉行4場公眾諮詢，聽取公眾對新一份五年策略計劃及香港足球發展意見
13日：學界港九區第一組（D1）男子甲組足球決賽，拔萃男書院以全勝姿態達成四連霸
21日：上季港超冠軍和富大埔出戰亞冠盃外圍賽次圈，作客10人應戰下以1：5大敗予馬來西亞球會吉打
23日：賀歲盃舉行記者會，但因政府宣布防疫措施，即晚宣布取消
2月
1日：郭嘉諾重返佳聯元朗執教
11日：菁英盃在將軍澳足球訓練中心閉門舉行，一個月內舉行16場賽事，有球迷爬山隔鐵絲網觀戰
3月
7日：足總獲康文署重開球場，在將軍澳舉行足總盃首圈至4強及聯賽補賽，球員須量度體溫及填健康申報表才可入場
16日：冠忠南區一周兩連敗失9球，宣布主教練鄭兆聰離任，結束5年賓主關係
23日：傑志宣布主帥施利斯高域改任顧問，朱志光再次接掌
23日：足總宣布港超停賽至少3周，最終在近半年後才重開
31日：前港足先生兼傑志時任助教盧比度染疫
4月
1日：一班教練成立「香港足球教練大聯盟」，在球場疫下關閉致未能開班下，商討對策自救
29日：《審計報告》揭足總等多項管治問題
5月
24日：足總被揭招聘菁英發展教練李本思申請職位時疑違規，主席貝鈞奇就事件召開記者會解釋，董事局特別顧問伍健否認外泄文件
29日：飛馬、流浪、元朗及大埔棄戰港超，只餘6隊參加復賽
6月
6日：前港腳陳肇麒接受本報訪問宣布結束18年職業生涯
8日：立法會政府帳委會完成3次聆訊，審議足總被《審計報告》批評的問題；足總行政總裁溫達倫及機構管治總監胡子慶同樣在本月約滿離任
12日：足總確認大埔及元朗棄戰下季港超
15日：國際足協公布疫下指引，多隊質疑港超停賽後簽入的新球員能否於復賽上陣
19日：將軍澳足球訓練中心本月重開，港足U23及U19舉行3周集訓，是今年男子隊唯一一次集訓
25日：參加復賽的港超球隊陸續復操
29日：14名區議員與足總會面，討論區隊授權會籍及大埔欠薪問題
30日：香港女足中場韋婉婷外流阿爾巴尼亞，簽約當地女子班霸維拉斯尼亞，贏得兩項冠軍
7月
4日：足總新一期《五年策略計劃》，獲批1900萬元政府撥款
6日：前港足先生費蘭度落實由傑志轉投東方龍獅
8日：升班馬晉峰確認參加港超，2020/21球季有9隊參賽
14日：港足前隊長陳偉豪在網上節目宣布掛靴
15日：昔日香港足球班霸精工創會50周年，在銅鑼灣舉辦50周年回顧展，展出珍藏球衣及限售復刻版球衣
16日：和富大埔勞資雙方到勞工處會面解決欠薪問題，會後暫達共識
23日：港足中場陳俊樂首為中超隊廣州富力正選上陣
8月
20日：香港女足門將吳卓蔚外流台灣木蘭聯賽球會台中藍鯨
9月
1日：港足中堅梁諾恆落實加盟中甲球隊梅州客家
4日：參與復賽的港超球隊復操
10日：亞協盃宣布因疫情取消
19日：港超復賽，一個月內完成餘下17場賽事，職球員須居家隔離及定期檢測，有球迷攀山爬欄觀賽
27日：傑志擊敗冠忠南區贏得菁英盃，小將陳晉一獲選為決賽MVP
28日：東方龍獅擊敗富力R&F奪得足總盃，打破3季錦標荒
10月
2日：東方龍獅擊敗理文奪高級組銀牌冠軍，成為雙冠王，艾華頓成為足總盃及銀牌決賽MVP
11日：傑志後上奪得2019/20球季港超冠軍
14日：富力R&F宣布退出港超
14日：愉園落實簽入曼聯前青訓中場查理史葛
19日：富力球員就解約問題向足總求助，盧均宜其後重返母會流浪，再次與拍檔林嘉緯合作
20日：飛馬重新起用天水圍飛馬名義參賽，由郭嘉諾執教
22日：港足明星選舉改為網上公布獎項，東方球員艾華頓奪球員之星等兩大獎
24日：2020/21球季港超開鑼，先舉行菁英盃
11月
7日：港超重開看台讓觀眾入場
7日：女足門將吳卓蔚為台中藍鯨出戰木蘭聯賽盃決賽，最終屈居亞軍
16日：飛馬公布4名巴西籍新兵，3人為曾征戰巴甲的「超級外援」
21日：聯賽開鑼，傑志翌日對理文有1775人入場
22日：港甲開鑼，已退役的陳肇麒及陳偉豪重返球場為東區上陣，吸引近200人到場
27日：足總落實足總盃改制，首圈改為分兩組踢單循環，首兩名晉級4強
28日：港足後衛徐宏傑在富力散班後，落實轉投理文
12月
1日：理文獲西貢區議會通過成為下季區隊
2日：港甲、業餘聯賽及女足聯賽因疫情再停
10日：港超宣布延期舉行，直至另行通知
10日：傑志宣布簽入曾征戰西甲7季的31歲西班牙籍中場巴爾拿