2020年香港球壇｜港超停擺 足總風波 圖看疫下波折一季 (19:00)

2020年本地足球大事

1月

1日：東方龍獅宣布簽入兩大射手辛祖及盧卡斯

9日：足總本月起舉行4場公眾諮詢，聽取公眾對新一份五年策略計劃及香港足球發展意見

13日：學界港九區第一組（D1）男子甲組足球決賽，拔萃男書院以全勝姿態達成四連霸

21日：上季港超冠軍和富大埔出戰亞冠盃外圍賽次圈，作客10人應戰下以1：5大敗予馬來西亞球會吉打

23日：賀歲盃舉行記者會，但因政府宣布防疫措施，即晚宣布取消

2月

1日：郭嘉諾重返佳聯元朗執教

11日：菁英盃在將軍澳足球訓練中心閉門舉行，一個月內舉行16場賽事，有球迷爬山隔鐵絲網觀戰

3月

7日：足總獲康文署重開球場，在將軍澳舉行足總盃首圈至4強及聯賽補賽，球員須量度體溫及填健康申報表才可入場

16日：冠忠南區一周兩連敗失9球，宣布主教練鄭兆聰離任，結束5年賓主關係

23日：傑志宣布主帥施利斯高域改任顧問，朱志光再次接掌

23日：足總宣布港超停賽至少3周，最終在近半年後才重開

31日：前港足先生兼傑志時任助教盧比度染疫

4月

1日：一班教練成立「香港足球教練大聯盟」，在球場疫下關閉致未能開班下，商討對策自救

29日：《審計報告》揭足總等多項管治問題

5月

24日：足總被揭招聘菁英發展教練李本思申請職位時疑違規，主席貝鈞奇就事件召開記者會解釋，董事局特別顧問伍健否認外泄文件

29日：飛馬、流浪、元朗及大埔棄戰港超，只餘6隊參加復賽

6月

6日：前港腳陳肇麒接受本報訪問宣布結束18年職業生涯

8日：立法會政府帳委會完成3次聆訊，審議足總被《審計報告》批評的問題；足總行政總裁溫達倫及機構管治總監胡子慶同樣在本月約滿離任

12日：足總確認大埔及元朗棄戰下季港超

15日：國際足協公布疫下指引，多隊質疑港超停賽後簽入的新球員能否於復賽上陣

19日：將軍澳足球訓練中心本月重開，港足U23及U19舉行3周集訓，是今年男子隊唯一一次集訓

25日：參加復賽的港超球隊陸續復操

29日：14名區議員與足總會面，討論區隊授權會籍及大埔欠薪問題

30日：香港女足中場韋婉婷外流阿爾巴尼亞，簽約當地女子班霸維拉斯尼亞，贏得兩項冠軍

7月

4日：足總新一期《五年策略計劃》，獲批1900萬元政府撥款

6日：前港足先生費蘭度落實由傑志轉投東方龍獅

8日：升班馬晉峰確認參加港超，2020/21球季有9隊參賽

14日：港足前隊長陳偉豪在網上節目宣布掛靴

15日：昔日香港足球班霸精工創會50周年，在銅鑼灣舉辦50周年回顧展，展出珍藏球衣及限售復刻版球衣

16日：和富大埔勞資雙方到勞工處會面解決欠薪問題，會後暫達共識

23日：港足中場陳俊樂首為中超隊廣州富力正選上陣

8月

20日：香港女足門將吳卓蔚外流台灣木蘭聯賽球會台中藍鯨

9月

1日：港足中堅梁諾恆落實加盟中甲球隊梅州客家

4日：參與復賽的港超球隊復操

10日：亞協盃宣布因疫情取消

19日：港超復賽，一個月內完成餘下17場賽事，職球員須居家隔離及定期檢測，有球迷攀山爬欄觀賽

27日：傑志擊敗冠忠南區贏得菁英盃，小將陳晉一獲選為決賽MVP

28日：東方龍獅擊敗富力R&F奪得足總盃，打破3季錦標荒

10月

2日：東方龍獅擊敗理文奪高級組銀牌冠軍，成為雙冠王，艾華頓成為足總盃及銀牌決賽MVP

11日：傑志後上奪得2019/20球季港超冠軍

14日：富力R&F宣布退出港超

14日：愉園落實簽入曼聯前青訓中場查理史葛

19日：富力球員就解約問題向足總求助，盧均宜其後重返母會流浪，再次與拍檔林嘉緯合作

20日：飛馬重新起用天水圍飛馬名義參賽，由郭嘉諾執教

22日：港足明星選舉改為網上公布獎項，東方球員艾華頓奪球員之星等兩大獎

24日：2020/21球季港超開鑼，先舉行菁英盃

11月

7日：港超重開看台讓觀眾入場

7日：女足門將吳卓蔚為台中藍鯨出戰木蘭聯賽盃決賽，最終屈居亞軍

16日：飛馬公布4名巴西籍新兵，3人為曾征戰巴甲的「超級外援」

21日：聯賽開鑼，傑志翌日對理文有1775人入場

22日：港甲開鑼，已退役的陳肇麒及陳偉豪重返球場為東區上陣，吸引近200人到場

27日：足總落實足總盃改制，首圈改為分兩組踢單循環，首兩名晉級4強

28日：港足後衛徐宏傑在富力散班後，落實轉投理文

12月

1日：理文獲西貢區議會通過成為下季區隊

2日：港甲、業餘聯賽及女足聯賽因疫情再停

10日：港超宣布延期舉行，直至另行通知

10日：傑志宣布簽入曾征戰西甲7季的31歲西班牙籍中場巴爾拿

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