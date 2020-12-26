英超｜李斯特城末段靠華迪逼和2:2  紅魔聯賽作客全勝斷纜 (22:39)

曼聯近8場本土賽7勝1和不敗，今晚挾聯賽作客10戰全勝強勢，追擊賽前多踢一場領先1分的李斯特城。紅魔賽前數據佔優，除了「拆禮物日」勝率高達81%，是英超史上這日勝率最高球隊，對賽近5次亦4勝1和不敗。曼聯今仗與上仗英超主場大炒列斯聯相比，正選陣容只有一個變動，右閘雲比沙卡因傷缺陣，改由艾歷拜利正選，域陀連迪路夫串演右閘；李斯特城有射手占美華迪趕及傷癒。

紅魔甫開賽即有般奴費南迪斯傳中，拉舒福特門前頂高，但「福仔」於23分鐘先開紀錄，丹尼爾占士引入多名敵衛後橫傳，般奴僅僅接應再傳出，造就拉舒福特再次無人看管下射入，成為紅魔歷來第三年輕在英超攻入50球的球員。不過，李斯特城於8分鐘後扳平，曼聯隊長哈利馬古尼解圍不遠，般奴後場失控球權後，賽前傳獲紅魔垂青的哈維班尼斯在禁區頂勁射扳平，打破主隊過去3次對曼聯的入球荒，半場踢成1：1。

換邊後，丹尼爾占士幾乎單刀，但被主隊守將韋斯利科芬拿及時攔截，另邊廂占士麥迪臣禁區頂罰球被人牆擋出。54分鐘，曼聯換入保羅普巴，麥湯米尼其後前場逼搶成功，般奴取球後傳予拉舒福特半單刀施射，但被門將加斯柏舒米高撲出，安東尼馬迪爾單刀破網亦越位在先食詐糊。曼聯餘下兩個換人名額，分別由杜安薛比換入傷出的連迪路夫，以及75分鐘換入周中建功的卡雲尼，後者即助攻般奴費南迪斯突破越位妙射破網，攻入個人今季聯賽第10球，再度領先2：1，但完場前5分鐘，占美華迪接應傳中撞射，省中曼聯後衛杜安薛比，間接為李斯特城扳平，雙方終踢成2：2平手，各得一分。

曼聯由季初一度排第15位，如今已升上聯賽榜第3位。雖然歐聯分組賽出局，令蘇斯克查一度再陷帥位危機，但截至今仗賽前，今季已是曼聯在傳奇領隊費格遜於2013年退休後，在聖誕階段落後榜首分數最少的一季。蘇斯克查今年在英超跨季33場賽事，勝率達61%，成績比兩大名帥哥迪奧拿及摩連奴更佳，僅次於利物浦領隊高普的35場71%勝率。

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