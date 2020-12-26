英超︱高普聖誕展歌喉回憶首奪英超 稱沙拿沒理由選擇離隊 (21:49)

利物浦在社交網站上載影片，由領隊高普粉墨登場，開始時唱出英國殿堂級樂隊Wham!的名曲《Last Christmas》，並稱在家鄉會與家人一同演奏樂器。高普其後為今年作結，表示2020年令人難忘：「2020年非常特別，因它以最好及最差的形式作結。一開始我們做得很好，但因疫情打亂部署，我相信所有人也曾有這個經歷。復賽時我們都非常高興，然後我們奪得英超冠軍，這是我人生中最重要的一天，相信我。」這名德籍領隊又提及月初聯賽迎戰狼隊一仗，表示有球迷再入場打氣令人鼓舞，相信世人將如自己一樣珍惜現在擁有的一切，活在當下。

除向球迷送上節日祝福外，高普亦關注球隊組軍大計，前鋒穆罕默德沙拿獲皇家馬德里及巴塞隆拿青睞，其去向令人關注。高普上周接受西班牙《阿斯報》訪問時稱，自己看不到令沙拿離隊的原因：「我相信英國的天氣是唯一能解釋的原因，還能有其他原因嗎？我們是世上其中一支最大的球會，提供優厚待遇。或者這與其他球會相比略有不足，但我們有與別不同的主場，在全球更有忠實的球迷。」高普又稱不能強求球員留下，但相信球會的代表顏色紅色是最美麗的，足以吸引球員留效。

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