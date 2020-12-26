名宿從政︱巴拉圭一代門神芝拉華特參選總統　冀杜絕貪污腐敗 (19:26)

曾出戰1998年及2002年世界盃的芝拉華特，球員生涯曾效力薩拉戈薩及沙士菲等球隊，亦曾為球隊主射罰球及12碼，職業生涯為國家隊取得57球。在阿甲征戰時，這名門神更曾上演帽子戲法，寫下球壇歷史。他在2004年宣布退役後，曾擔任電視台評述員，但心繫國家前途，在聖誕前夕宣布出戰下屆巴拉圭總統大選。他在社交網站發文，矛頭直指現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）：「我難以忍受罪犯逍遙法外，亦受夠貪污腐敗，這是對巴拉圭人民的掠奪。」

事實上，球壇中人在退役後從政並非天方夜譚。森巴兵名宿羅馬里奧便曾擔任巴西參議員，並曾出選里約熱內盧市長。曾效力AC米蘭的前世界足球先生韋亞，更是非洲國家利比里亞的現任總統。同樣曾效力AC米蘭的格魯吉亞前國腳卡拿迪斯，2017年在首都第比利斯市長大選勝出，擔任該職至今。

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