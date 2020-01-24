NBA｜88歲塞爾特人傳奇KC鍾斯病逝 球員生涯奪8冠 退役成籃壇首名黑人教練 (20:27)

塞爾特人今早在NBA常規賽主場大敗予籃網，賽前會方公布，曾以球員及教練身分效力該會的傳奇球星KC鍾斯，在當地時間聖誕節病逝，享年88歲。KC鍾斯在大學生涯已代表當時以業餘形式出賽的美國男籃，在1956年的墨爾本奧運贏得金牌。同年在NBA選秀會次輪第13位被塞爾特人選中，惟因當時他更希望成為美式足球員，選擇先去NFL球隊試訓尋找機會，但事與願違，至1958年在「綠軍」展開NBA生涯。司職控衛的他表現備受肯定，效力9季間與另一傳奇羅素等合作無間，前8年均助球隊贏得總冠軍，至第9季後退役。

他轉職教練亦取得成功，先在1972年及1981年，分別以助教身分隨洛杉磯湖人及母會塞爾特人再贏總冠軍，在1983年「坐正」執教綠軍，成為NBA以至整個職業籃壇首名黑人主教練，於1984年及1986年帶領由「小鳥」布特、麥希爾、柏利殊及現任綠軍總經理安治等名將組成的陣容，兩奪總冠軍，個人於1989年入選籃球名人堂。

另外，據報塞爾特人近日加入爭奪夏登的行列，交出的籌碼包括主力甘巴獲加及史馬特。相反，最早傳出有意力斟對方的籃網，新帥兼籃壇名宿拿殊暗示會方已放棄爭逐：「到目前為止，會方都未有與我討論過他（夏登）的事，我與會方的關係很好，這亦說明了一些真相。」

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